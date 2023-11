Euro steigt auf höchsten Stand seit August - US-Dollar verliert an Attraktivität

Der Euro hat am Freitag im späten US-Devisenhandel die Marke von 1,09 US-Dollar überschritten und ist auf den höchsten Stand seit Ende August gestiegen. Die Gemeinschaftswährung notierte zuletzt knapp darunter. Dieser Anstieg des Euro folgte auf Gewinne aus dem europäischen Währungsgeschäft. Die freundliche Stimmung an Europas Aktienmärkten unterstützte den Euro vor dem Wochenende, während der US-Dollar als sicherer Anlagehafen weniger gefragt war.Am Donnerstag entwickelte sich der Euro bei richtungslosem Handel weitgehend stabil. Am Mittag kostete die Gemeinschaftswährung etwa so viel wie am Morgen. Zwischenzeitliche Kursausschläge waren nicht nachhaltig. Es gab keine klaren Impulse aufgrund fehlender wichtiger Konjunkturdaten. Im Tagesverlauf wurden jedoch Äußerungen von Notenbankern erwartet, darunter EZB-Präsidentin Christine Lagarde und ihr Stellvertreter Luis de Guindos in Europa sowie der einflussreiche Notenbankchef von New York, John Williams, in den USA. Zudem wurden neue Wirtschaftszahlen aus den USA erwartet, darunter die wöchentlichen Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe, Produktionsdaten aus der Industrie, Preiszahlen vom Außenhandel und Daten vom Immobilienmarkt.Am Donnerstagabend gab der Euro im späten US-Devisenhandel einen Großteil seiner Gewinne zum US-Dollar wieder ab. Im europäischen Währungsgeschäft war der Euro zwischenzeitlich fast auf den höchsten Stand seit Ende August gestiegen. Der schwächere Dollar war der Hauptgrund für den vorübergehenden Anstieg des Euro. Schwache Konjunkturdaten aus den USA belasteten die US-Währung, darunter negative Nachrichten vom Arbeitsmarkt, aus der Industrie und vom Immobilienmarkt.Am Freitagmorgen blieb der Eurokurs weitgehend unverändert. Die Gemeinschaftswährung wurde auf dem gleichen Niveau wie am Vorabend gehandelt. Die EZB hatte den Referenzkurs am Donnerstag auf 1,0849 Dollar festgesetzt. Am Vortag war der Euro zeitweise in Richtung 1,09 Dollar gestiegen, nachdem schwache Konjunkturdaten aus den USA den Dollar belastet hatten. Ein Anstieg der Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe und ein Rückgang der Industrieaufträge deuteten darauf hin, dass die US-Notenbank Fed mit ihren Zinserhöhungen möglicherweise am Ende ist.Im weiteren Tagesverlauf bleibt der Fokus der Anleger auf der Geldpolitik. Ein Auftritt von EZB-Präsidentin Christine Lagarde auf einem Banken-Kongress in Frankfurt steht auf dem Programm. Zudem werden Reden von weiteren Notenbankern aus der Eurozone erwartet.

Die Währung EUR/USD wird aktuell mit einem Plus von +0,50 % und einem Kurs von 1,091USD gehandelt.