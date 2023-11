Deutsche Staatsanleihen profitieren von schwachen Aktienmärkten und Notenbankauftritten

Deutsche Staatsanleihen sind am Donnerstag mit Kursgewinnen in den Handel gestartet. Der Euro-Bund-Future stieg um 0,24 Prozent auf 130,78 Punkte, während die Rendite zehnjähriger Bundeswertpapiere auf 2,60 Prozent fiel. Marktbeobachter führten dies auf Kursverluste an den asiatischen Aktienmärkten zurück, die die Risikofreude der Anleger dämpften und die Nachfrage nach sicheren Bundesanleihen erhöhten. Im weiteren Tagesverlauf werden die Auftritte hochrangiger Notenbanker, darunter Christine Lagarde und Luis de Guindos von der Europäischen Zentralbank (EZB), sowie Wirtschaftsdaten aus den USA, wie Daten zur Industrieproduktion und den wöchentlichen Erstanträgen auf Arbeitslosenhilfe, im Fokus der Marktteilnehmer stehen.Am Freitag stiegen die Kurse deutscher Bundesanleihen weiter an. Der Euro-Bund-Future kletterte um 0,38 Prozent auf 130,98 Punkte, während die Rendite zehnjähriger Bundeswertpapiere auf 2,59 Prozent fiel. Dieser Trend wurde in allen Ländern der Eurozone beobachtet. Die Anleihen wurden durch schwache Konjunkturdaten aus den USA gestützt, wie den stärker als erwartet gesunkenen Industrieproduktionszahlen im Oktober und den höher als erwartet ausgefallenen wöchentlichen Erstanträgen auf Arbeitslosenhilfe. Preisdaten vom Außenhandel bestätigten zudem den Trend einer rückläufigen Teuerung. Diese Daten bestärkten die Erwartung, dass die US-Notenbank Fed ihre Leitzinsen nicht weiter anheben wird.Am Freitag fielen die Kurse deutscher Staatsanleihen nach anfänglichen Gewinnen. Der Euro-Bund-Future sank um 0,10 Prozent auf 130,94 Punkte, während die Rendite zehnjähriger Bundeswertpapiere auf 2,59 Prozent stieg. Händler sprachen von einer leichten Gegenbewegung nach dem jüngsten Aufschwung. Dennoch werden die Anleihekurse voraussichtlich mit einem deutlichen Plus aus der Woche gehen. Der Anleihemarkt wird weiterhin durch die Erwartung gestützt, dass es in der Eurozone und den USA keine weiteren Leitzinsanhebungen geben wird. Die in der Eurozone veröffentlichten Konjunkturdaten hatten keinen neuen Einfluss auf den Markt. Die Inflationsdaten für Oktober bestätigten den rückläufigen Preisdruck, wobei die Inflationsrate erstmals seit über zwei Jahren unter die Marke von drei Prozent fiel.Am Freitag stiegen die Kurse deutscher Staatsanleihen weiter an. Der Euro-Bund-Future legte um 0,21 Prozent auf 131,34 Punkte zu, während die Rendite zehnjähriger Bundeswertpapiere auf 2,55 Prozent fiel. Marktbeobachter verwiesen auf schwache Konjunkturdaten aus den USA, die die Spekulation verstärkten, dass die US-Notenbank das Ende der Zinserhöhungen erreicht hat. Die Aussicht auf keine weiteren Zinserhöhungen in den USA belastet die Renditen am Anleihemarkt, während die Kurse im Gegenzug steigen können. Im weiteren Tagesverlauf wird die Geldpolitik weiterhin ein bestimmendes Thema am deutschen Rentenmarkt sein, mit einem Auftritt von EZB-Präsidentin Christine Lagarde auf einem Banken-Kongress in Frankfurt und Reden von zahlreichen weiteren Notenbankern aus dem Euro-Raum.

BUND Future wird aktuell mit einem Minus von -0,04 % und einem Kurs von 131,0EUR gehandelt.