Q GamesMela: Die neue Gaming-App, bei der du echte Produkte gewinnen und handeln kannst!

Das Unternehmen QYOU Media, das Inhalte von Social-Media-Stars und Content Creators produziert und vertreibt, hat bekannt gegeben, dass seine Casual-Mobile-Gaming-App "Q GamesMela" von der Betaversion zur Vollversion übergegangen ist. Die App bietet den Spielern die Möglichkeit, ihre Gewinne gegen echte Produkte einzutauschen, die im "Q GamesMela Store" erhältlich sind. Diese Funktion des In-App-Handels und des E-Commerce ist eine neue Dimension der Belohnungen und Monetarisierung in der Gaming-Branche. Spieler können Sterne gewinnen, die sie gegen Produkte eintauschen können. Es gibt auch einen In-App-Star Store, in dem Spieler Sterne kaufen und verkaufen können. Das Ziel ist es, eine aktive Handelsgemeinschaft zu schaffen, in der echter Handel zwischen Spielern stattfindet. In der Online-Gaming-Branche gibt es bereits Initiativen, um den Handel mit den Spielen selbst anzukurbeln. Der Markt für In-Game-Käufe wird voraussichtlich im Jahr 2025 einen Wert von 74,4 Milliarden US-Dollar erreichen. Die App "Q GamesMela" bietet verschiedene Spiele, bei denen Spieler Geldpreise und Sterne gewinnen können. Der indische Gaming-Markt ist einer der am schnellsten wachsenden Märkte der Welt. Es wird erwartet, dass es im Jahr 2023 fast 450 Millionen Spieler auf allen Plattformen geben wird. QYOU Media ist ein wachstumsstarkes Creator-Media-Unternehmen, das Inhalte von Social-Media-Influencern und Digital-Content-Stars produziert und vertreibt. Das Unternehmen hat seinen Hauptsitz in Indien und den USA und erreicht monatlich über eine Milliarde Konsumenten weltweit.

Die QYOU Media Aktie wird aktuell mit einem Plus von +6,25 % und einem Kurs von 0,085EUR gehandelt.