Die italienische Rechtsregierung unter Ministerpräsidentin Giorgia Meloni hat ein Verbot für die Herstellung und den Verkauf von Laborfleisch erlassen. Der entsprechende Gesetzentwurf wurde bereits vom Senat angenommen und wurde nun auch von der Abgeordnetenkammer in Rom verabschiedet. Italien ist damit das erste Land in Europa, das ein solches Verbot einführt. Bei der Herstellung von Laborfleisch werden Stammzellen von lebenden Tieren entnommen und in einer Kulturflüssigkeit zu Muskelgewebe herangezüchtet. Tierschützer begrüßen diese Methode, da keine Tiere getötet werden müssen. Auch der Umweltaspekt wird oft hervorgehoben. Politiker der Regierungsparteien zeigten sich erfreut über das Verbot und betonten den Schutz der italienischen Tradition, Küche und Produkte sowie die Gesundheit der Italiener. Die Opposition hingegen kritisierte das Verbot und bezweifelte dessen Verfassungsmäßigkeit. Es könnte zudem gegen internationales Recht und europäische Vorschriften verstoßen, was zu einem Konflikt mit der EU-Kommission führen könnte. Verstöße gegen das Verbot sollen mit Geldstrafen von bis zu 60.000 Euro und der Beschlagnahmung von Ware geahndet werden.Die Debatte um das Verbot von Laborfleisch in Italien hat sich weiter zugespitzt. Oppositionsparteien und Tierschutzverbände kritisieren das pauschale Verbot und bezweifeln dessen Rechtmäßigkeit. Ein Parlamentsabgeordneter bezeichnete die Entscheidung als "anti-wissenschaftlich und anti-europäisch, aber auch verfassungswidrig". Die Regierung betont hingegen den Schutz der italienischen Tradition, Küche und Produkte. Das Verbot von Laborfleisch war ein wichtiges Anliegen der Rechtsregierung. Neben dem Verbot von Laborfleisch sieht das Gesetz auch vor, dass alltagsnahe Begriffe für pflanzliche Alternativprodukte nicht verwendet werden dürfen. Verstöße gegen das Gesetz sollen mit Geldstrafen und der Beschlagnahmung von Ware geahndet werden.Das Verbot von Laborfleisch in Italien ist ein Vorzeigeprojekt der Rechtsregierung. Die beiden Parlamentskammern haben einen entsprechenden Gesetzentwurf verabschiedet. Kritiker bemängeln, dass es in Italien bisher kein Laborfleisch auf dem Markt gab und bezeichnen die Debatte als Scheindebatte. Die Regierung betont hingegen den Schutz der italienischen Tradition, Küche und Produkte sowie die Verteidigung von Italiens Kultur. Auch die Agrarvereinigung Coldiretti begrüßt Teile des Gesetzes. Kritiker bezweifeln die Verfassungsmäßigkeit des Gesetzes und warnen vor einem möglichen Konflikt mit der Europäischen Union, falls Laborfleisch auf dem EU-Markt zugelassen wird. Eine Zulassung durch die Europäische Behörde für Lebensmittelsicherheit ist langwierig und unterliegt strengen Maßgaben.

