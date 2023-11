Burberry enttäuscht Analysten mit schwachen Aussagen zum laufenden Geschäft - Aktie unter Beobachtung

Die Analysten von Jefferies haben ihre Einstufung für das britische Modeunternehmen Burberry nach Vorlage der Zahlen für das erste Halbjahr auf "Hold" belassen. Das Kursziel wurde bei 1800 Pence festgesetzt. Laut Analyst James Grzinic entsprach das erste Halbjahr größtenteils den Erwartungen. Allerdings seien die Aussagen zum laufenden Geschäft enttäuschend gewesen und zeugten von der anhaltenden Unsicherheit in der Branche.Auch das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Burberry nach Vorlage der Zahlen auf "Market-Perform" belassen. Das Kursziel wurde hierbei bei 2333 Pence festgesetzt. Analyst Luca Solca bezeichnete die Zahlen des Bekleidungsherstellers zum ersten Halbjahr als solide. Allerdings sei die Aussage, dass die schwache Nachfrage anhalten werde, sowie die damit verbundene Umsatzwarnung wichtiger.Insgesamt zeigen die Analysten von Jefferies und Bernstein Research eine gewisse Zurückhaltung in Bezug auf Burberry. Während Jefferies die Erwartungen größtenteils erfüllt sieht, sind sie enttäuscht von den Aussagen zum laufenden Geschäft. Bernstein Research hält die Zahlen für solide, aber warnt vor einer anhaltend schwachen Nachfrage.Burberry ist ein britisches Modeunternehmen, das sich auf hochpreisige Bekleidung spezialisiert hat. Das Unternehmen wurde 1856 gegründet und ist für seine charakteristischen Karomuster bekannt. Burberry betreibt weltweit mehr als 400 Geschäfte und ist in über 50 Ländern präsent. Das Unternehmen ist an der Londoner Börse gelistet und gehört zu den größten Modeunternehmen weltweit.Die Modebranche ist von verschiedenen Herausforderungen betroffen, darunter der zunehmende Wettbewerb, der Einfluss des Online-Handels und die sich ändernden Verbrauchergewohnheiten. Burberry versucht, diesen Herausforderungen mit verschiedenen Maßnahmen entgegenzuwirken, darunter die Stärkung der digitalen Präsenz und die Erweiterung des Produktangebots.Die Analysten von Jefferies und Bernstein Research werden die weitere Entwicklung von Burberry genau beobachten und ihre Einschätzungen gegebenenfalls anpassen. Die Aktie von Burberry wird an der Londoner Börse gehandelt und hat in den letzten Monaten eine volatile Entwicklung gezeigt.

Die Burberry Group Aktie wird aktuell mit einem Plus von +0,88 % und einem Kurs von 18,26EUR gehandelt.