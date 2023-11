Israel erlaubt Diesel-Importe in den Gazastreifen zur Verhinderung von Epidemien

Israel hat zugestimmt, für humanitäre Zwecke Diesel in den Gazastreifen zu importieren. Zwei Tanklastwagen pro Tag dürfen den Treibstoff aus Ägypten in den Küstenstreifen bringen. Die Genehmigung wurde vom Kriegskabinett auf Empfehlung des Militärs und des Inlandsgeheimdienstes erteilt. Die Laster sollen über den Grenzübergang Rafah fahren und die Stromversorgung für die Wasser- und Abwasserinfrastruktur garantieren. Dies soll auch dazu dienen, den Ausbruch von Epidemien zu verhindern. Vor zwei Tagen wurde erstmals seit Wochen ein mit Treibstoff beladener Tankwagen in den Gazastreifen eingefahren, jedoch handelte es sich lediglich um einen halbgefüllten Tanklastwagen. Dies entspricht nur neun Prozent des täglichen Bedarfs des Hilfswerks für Palästinensische Flüchtlinge (UNWRA). Vor dem Krieg wurden täglich etwa 45 Tanklastwagen für kommerzielle und humanitäre Zwecke in den Gazastreifen gebracht. UNRWA hatte zuvor gewarnt, dass die humanitäre Unterstützung aufgrund des Spritmangels zusammenbrechen werde. Das Hilfswerk konnte aufgrund des Mangels an Treibstoff in den letzten Tagen keine Hilfsgüter mehr annehmen. Die Kommunikationsnetze im Gazastreifen sind ebenfalls zusammengebrochen, was die Koordination der Hilfsmaßnahmen erschwert. Israel hat die Stromversorgung und Treibstofflieferungen in den Gazastreifen gekappt, nachdem die Terrororganisation Hamas ein Massaker in Israel verübt hatte. Israel befürchtet, dass der Treibstoff in die Hände der Hamas gelangen und für terroristische Zwecke missbraucht werden könnte. Bereits vor dem Krieg war die Stromversorgung im Gazastreifen prekär, mit täglichen stundenlangen Stromausfällen. Krankenhäuser, Schulen und private Haushalte nutzen Generatoren, die mit importiertem Treibstoff betrieben werden. Auch Entsalzungsanlagen und Pumpen für die Wasserversorgung benötigen Treibstoff. Das einzige Kraftwerk im Gazastreifen wurde abgeschaltet. Die israelische Armee hat die Menschen im nördlichen Gazastreifen aufgefordert, sich in Sicherheit im Süden zu bringen, und kündigte an, die Operation auf weitere Gebiete auszudehnen. In der Nähe des umkämpften Schifa-Krankenhauses wurden die Leichen zweier israelischer Geiseln gefunden. Israels Generalstabschef sagte, dass die Hamas-Kommandeure systematisch ausgeschaltet und die Infrastruktur zerstört werden müssten. Es wird erwartet, dass die Einsätze im Gazastreifen ausgeweitet werden. Laut dem UN-Nothilfebüro befinden sich immer noch etwa 800.000 Menschen im nördlichen Gazastreifen. Insgesamt sind aufgrund der israelischen Angriffe rund 1,6 Millionen der 2,3 Millionen Menschen im Gazastreifen auf der Flucht. An der Grenze zwischen Israel und dem Libanon gab es erneut Gefechte zwischen Israel und der pro-iranischen Hisbollah.

Diesel wird aktuell mit einem Minus von -3,50 % und einem Kurs von 792USD gehandelt.