Bundeswirtschaftsminister Habeck kämpft trotz Verfassungsgerichtsurteil für klimafreundlichen Umbau der Industrie - 60 Milliarden Euro fehlen!

Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck will trotz des Urteils des Verfassungsgerichts an seiner geplanten Förderung für den klimafreundlichen Umbau der deutschen Industrie festhalten. Das Gericht hatte untersagt, Corona-Kredite nachträglich für Klimaschutz und die Modernisierung der Industrie umzuwidmen. Dadurch fehlen 60 Milliarden Euro im Klima- und Transformationsfonds. Habeck betonte, dass es nun darum gehe, das Geld an anderer Stelle zu finden oder aufzubringen, um die Umstellung der Industrie zu bewältigen. Er betonte, dass es nicht akzeptabel sei, die Arbeitsplätze unter Druck geraten zu lassen oder aus Deutschland verschwinden zu lassen. Die Umstellung der Industrie sei wichtig, um das Wohlstandsversprechen für Deutschland zu erneuern. Habeck nannte mehrere Klimaschutzverträge, die mit der EU-Kommission ausgehandelt wurden, um die Umstellung auf klimafreundlichere Produktionsweisen abzusichern.In einem anderen Artikel wird der Klimaforscher Ottmar Edenhofer zitiert, der davon ausgeht, dass die weltweite Durchschnittstemperatur das 1,5-Grad-Limit des Pariser Abkommens wahrscheinlich jahrzehntelang überschreiten wird. Er betonte, dass ein Absenken der Durchschnittstemperatur nur gelingen werde, wenn CO2 aus der Atmosphäre entzogen werde. Das Bundesverfassungsgerichtsurteil, das ein 60 Milliarden Euro großes Loch in die Finanzierung von Klimavorhaben gerissen hat, zwingt die Ampel-Koalition dazu, Prioritäten zu setzen. Entweder müssten Ausgaben gekürzt oder neu priorisiert und umstrukturiert werden, oder es müssten Steuererhöhungen, wie zum Beispiel eine Erhöhung des CO2-Preises, in Betracht gezogen werden. Edenhofer spekulierte, dass Gegner des CO2-Preises nach dem Urteil ihre Position überdenken könnten, um einen Teil der Finanzierungslücke zu schließen.Insgesamt zeigt sich, dass die Förderung des klimafreundlichen Umbaus der deutschen Industrie trotz des Urteils des Verfassungsgerichts weiterhin ein wichtiges Anliegen der Bundesregierung ist. Es wird betont, dass alternative Finanzierungsmöglichkeiten gefunden werden müssen, um die Umstellung der Industrie voranzutreiben. Gleichzeitig wird darauf hingewiesen, dass die Überschreitung des 1,5-Grad-Limits des Pariser Abkommens wahrscheinlich jahrzehntelang anhalten wird und dass Maßnahmen zur CO2-Reduzierung und -Entfernung erforderlich sind, um die Durchschnittstemperatur langfristig zu senken.

Kohlendioxid wird aktuell mit einem Plus von +0,60 % und einem Kurs von 86,50EUR gehandelt.