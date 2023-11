Wirtschaft Verdi ruft Azubis im öffentlichen Dienst für Dienstag zu Streik auf

Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Die Gewerkschaft Verdi hat für Dienstag einen sogenannten bundesweiten "Jugendstreiktag" angekündigt. An vier Standorten - Hamburg, Düsseldorf, Würzburg und Erlangen - sollen an diesem Tag Auszubildende und Studierende im öffentlichen Dienst der Länder auf die Straße gehen, teilte die Gewerkschaft am Sonntag mit.



Rund 1.500 Nachwuchskräfte aus ganz Deutschland würden erwartet. Ziel sei es, vor der nächsten Verhandlungsrunde den Druck auf die Arbeitgeber zu erhöhen. Das sei notwendig, weil die Tarifgemeinschaft deutscher Länder (TdL) auch in der zweiten Runde Anfang November kein Angebot vorgelegt habe, so Verdi.