Das Lkw- und Energieunternehmen Nikola, das sich auf die Herstellung von emissionsfreien Fahrzeugen spezialisiert hat, steht vor finanziellen Schwierigkeiten. In seinem 10-K-Bericht für 2022 gab das Unternehmen bekannt, dass es möglicherweise nicht genug Cash-Reserven hat, um den Betrieb fortzusetzen. Die finanzielle Lage hat sich seitdem weiter verschlechtert, mit einem Nettoverlust von 425,80 Millionen US-Dollar im dritten Quartal 2023. Zudem mussten 209 batteriebetriebene Elektro-LKWs aufgrund eines Kühlmittellecks zurückgerufen werden, was zusätzliche Kosten von 61,8 Millionen US-Dollar verursachte. Trotz einer Kapitalmaßnahme von 250 Millionen US-Dollar sind die Cash-Reserven des Unternehmens gering. Hinzu kommt ein ständiger Wechsel in der Führungsetage, was das Vertrauen in das Unternehmen weiter untergräbt. Trotz unverbindlicher Bestellungen für den Wasserstoff-Brennstoffzellen-Elektro-Lkw der Marke HYLA sieht die finanzielle Prognose für die kommenden Jahre düster aus, was eine dringende Kapitalmaßnahme erforderlich macht.