Autos in Deutschland seltener bunt

FLENSBURG (dpa-AFX) - Bei neu zugelassenen Pkw in Deutschland werden bunte Farben immer seltener. Von Januar bis Oktober machten sie nur 21 Prozent der neuen Autos aus, wie aus Daten des Kraftfahrt-Bundesamtes in Flensburg hervorgeht. In den vergleichbaren Zeiträumen der letzten drei Jahre waren es noch jeweils 23 beziehungsweise 24 Prozent.

