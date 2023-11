BRÜSSEL (dpa-AFX) - Verbraucherinnen und Verbraucher in der EU bekommen künftig bessere Informationen über Kredite. Am Sonntag trat die europäische Verbraucherkreditrichtlinie in Kraft, nach der Bürgerinnen und Bürger klar und verständlich über Kredite informiert werden müssen - zum Beispiel wie viel es kostet, sich Geld zu leihen. Ziel ist vor allem, Haushalte mit geringem Einkommen vor zu hohen Schulden zu schützen. Innerhalb von zwei Jahren müssen Deutschland und die anderen EU-Staaten die Vorgaben in nationales Recht umsetzen.

