BERLIN (dpa-AFX) - Mit Blick auf die Milliardenlücke in der Finanzplanung des Bundes warnt der linke Flügel der SPD-Bundestagsfraktion vor Kürzungen unter anderem beim klimafreundlichen Umbau der deutschen Wirtschaft - und bringt unter anderem eine Reform der Schuldenbremse ins Spiel. "Wir sind es den zukünftigen Generationen schuldig, heute massiv in Klimaschutz, den Umbau unserer Wirtschaft zu einem klima-neutralen Standort und den Ausbau erneuerbarer Energien für alle Lebensbereiche zu investieren", sagte der Vorstand der Parlamentarischen Linken aus Wiebke Esdar, Elisabeth Kaiser, Matthias Miersch und Sönke Rix am Samstag der Deutschen Presse-Agentur in Berlin. "Generationengerechtigkeit heißt für uns, dass wir unseren Kindern und Enkelkindern eine gesunde Umwelt, eine zukunftsfähige Infrastruktur, gute Bildung in sanierten Schulen und echte Chancengerechtigkeit für ein Leben in Sicherheit hinterlassen."

Deutschland sei weiter in einer Krisensituation, erklärten die Abgeordneten unter Verweis auf den russischen Angriffskrieg auf die Ukraine, den Krieg in Nahost und die Klimakrise - letztere habe das Bundesverfassungsgericht vor zwei Jahren selbst "mit einer Handlungsaufforderung an die Regierung und an das Parlament versehen".