SAN FRANCISCO (dpa-AFX) - Oft bleibt von einem internationalen Gipfel ein einzelnes Bild im Kopf hängen. Das eine schräge Foto von zwei Staatschefs, die eine Szene, über die am Ende alle reden. Eine solche gab es auch beim Apec-Gipfel in San Francisco, dem Treffen der Asiatisch-Pazifischen Wirtschaftsgemeinschaft. Für besonderen Gesprächswert sorgte dort am Ende eine Szene: nicht das aufsehenerregende Treffen von US-Präsident Joe Biden und Chinas Staatschef Xi Jinping an sich, sondern ein Moment an der Seitenlinie: US-Außenminister Antony Blinken am Rande der Verzweiflung, als Biden Xi zum Schluss einmal mehr als "Diktator" bezeichnete. Videoclips von Blinkens Reaktion auf die Äußerung seines Chefs verbreiteten sich in den Stunden und Tagen danach rasant im Netz.

Zurück zum Anfang: Biden gab nach dem Treffen mit Xi außerhalb von San Francisco eine Pressekonferenz. Er war gerade fertig damit zu verkünden, dass die extrem angespannten Beziehungen zu China wieder in etwas geordnetere Bahnen gelenkt seien. Das war der ganze Sinn des Treffens, auf das Blinken und andere Regierungsvertreter in einem diplomatischen Balanceakt über Monate hingearbeitet hatten. Biden trat weg vom Pult, wollte den Raum schon verlassen, da brüllten ihm Reporter weitere Fragen entgegen. Biden antwortete ausgerechnet auf jene: Ob er Xi nach dem Treffen weiter als "Diktator" bezeichne.