DAX – Widerstand erreicht, und jetzt?

Der Trendbruch vor einigen Wochen, hatte deutlich weniger Bedeutung, als der Anstieg über die Widerstandszone (in blau). In der vergangenen Woche konnte der DAX an eine neue Widerstandszone heranlaufen. In der kommenden Woche wird sich entscheiden, ob die Kraft für einen Ausbruch nach oben ausreicht. Die Indikatoren befinden sich im überkauften Bereich und dürften eine gewisse Bremswirkung entfalten. Allerdings zieht der MACD-Indikator noch nach oben, weshalb ein kurzfristiges Übersteigen möglich sein dürfte. Es ist nicht unüblich, dass nach einem Ausbruch ein Pull-Back erfolgt. Dieses Verhalten ist besonders an runden Marken zu erwarten, von denen derzeit eine unmittelbar bevorsteht. Es steht somit eine spannende Woche bevor. Die Saisonalität dürfte auch noch etwas unterstützend wirken, da in den letzten 62 Jahren bis zum Jahresende 40-mal ein Plus erzielt werden konnte.

Dow Jones – Ist bei 35.000 Schluss oder geht noch etwas?

Im Bereich der nächsten großen runden Zahl bei 35.000 Punkten, ist kein nennenswerter Widerstand zu erkennen. Trotzdem ist der jüngste Anstieg in diesem Bereich ins Stocken geraten. Ein Weiterlaufen ist zwar möglich, dürfte in der kommenden Woche aber schwierig werden. Der CCI-Indikator steht kurz vor einem Verkaufssignal und der Projektion-Oszillator hat eine Divergenz gebildet. Trotz des noch nach oben ziehenden MACD-Indikators ist somit ein Weiterlaufen eher schwierig. Die übergeordnete Lage dürfte sich aber weiter verbessern, auch wenn zwischenzeitliche Korrekturen zu erwarten sind.

Gold – Nach halten der Unterstützungszone noch mehr nach oben?

Gold hat es geschafft an der Unterstützungszone nach oben zu drehen. Die 2.000er-Marke ist wieder in Schlagdistanz gekommen. Diese Marke ist für die Marktteilnehmer offenbar ein Hindernis, welchen nicht ohne weiteres zu überwinden ist. Die unterschiedlichen Indikatorensignale deuten darauf hin, dass es auch in der kommenden Woche schwer werden dürfte, diesen Bereich zu überwinden. Sollte dies in den nächsten Wochen erfolgen, dürfte auch das Rekordhoch schnell wieder angegriffen werden.

Öl – neuer Abwärtstrend etabliert sich

Öl Nordsee Brent Futures (verknüpft)

Öl ist sichtbar auf dem Weg nach unten, auch wenn es am Freitag eine Gegenbewegung gegeben hat, die zusammen genommen mit der Vortagskerze einen Hammer darstellt. Die Indikatoren haben im überverkauften Bereich gedreht oder bereits Kaufsignale generiert. Somit dürfte kurzfristig die alte Unterstützungszone wieder erreicht werden.

Bitcoin/USD – Der Aufwärtstrend hält an

Der Aufwärtstrend des Bitcoins konnte unterhalb der alten Trendlinie nun fortgesetzt werden. Zuletzt war eine kurze Gegenbewegung zu beobachten, die jetzt aber abgeschlossen sein dürfte. Die Indikatoren haben Verkaufssignale und Divergenzen gebildet. Somit ist für die kommende Woche zumindest eine weitere Abschwächung in der Aufwärtsdynamik zu erwarten.

Quelle Charts: ProRealTime.com

