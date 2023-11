Osnabrück (ots) - IG Metall: Vorwürfe der Bequemlichkeit spalten die

Gesellschaft



Stahl-Verhandlungsführer Giesler: "Work-Life-Balance ist doch kein Schimpfwort"

- Prophylaxe gegen politische Extreme



Osnabrück. Die IG Metall hat Wirtschaft und Politik gewarnt, Deutschland durch

Vorwürfe der Bequemlichkeit immer tiefer zu spalten. "Aussagen zur mangelnden

Leistungsbereitschaft tragen nur dazu bei, die Gesellschaft stärker zu

polarisieren", sagte Knut Giesler, Verhandlungsführer für die nordwestdeutsche

Stahlindustrie, im Interview mit der "Neuen Osnabrücker Zeitung" (NOZ). Manche

Menschen seien der Meinung, Work-Live-Balance sei ein Schimpfwort. Das Gegenteil

sei richtig. Deutschland sei "kein Land, in dem sich alle ausruhen, die Arbeit

ist hoch getaktet", sagte der Gewerkschafter. Der Kampf gegen die Überlastung

der Menschen beuge deswegen "politischen Extremen jeder Art" vor.





Vor der zweiten Tarifverhandlungsrunde in der Stahlbranche in dieser Woche hältdie IG Metall an der geforderten Arbeitszeitverkürzung auf eine 32-Stunden-Wochebei vollem Lohnausgleich fest. "Die andauernden Anstöße für mehrLeistungsbereitschaft kommen immer von jenen, die in der privilegierten Lagesind, selbst bestimmen zu können, wo ihre Belastungsgrenzen sind. Das könnenMenschen, die im Schichtdienst arbeiten, nicht", betonte Giesler in der NOZ.Der IG Metall-Verhandlungsführer bezog sich unter anderem auf Äußerungen desStahlunternehmers Jürgen Großmann, wonach Deutschland offensichtlich von einerLeistungs- "in eine Genussgesellschaft" strebe. Auch CDU-Chef Friedrich Merz undArbeitgeberverbände haben wiederholt eine Debatte über die aus ihrer Sichtzunehmende Bequemlichkeit der Deutschen angemahnt."Ein Herr Großmann kann das aus seiner Position leicht sagen, er kann sichschließlich jede Freizeit dieser Welt erkaufen. Das können Stahlarbeiterinnenund Stahlarbeiter nicht", betonte Gewerkschafter Giesler in der NOZ. Da treffe"letztlich auch heute noch Kapital auf Arbeit". Es sei der Job derGewerkschafter, "Arbeitnehmern ein gutes Leben zu gestalten".