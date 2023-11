Wirtschaft Grüne für Reform der Schuldenbremse - FDP zurückhaltend

Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Grünen-Fraktionschefin Katharina Dröge wirbt angesichts des Bundesverfassungsgerichtsurteils für eine Reform der Schuldenbremse. "Wir Grünen werben schon seit vielen Jahren dafür, die Schuldenbremse zu reformieren, da sie ökonomisch schlecht gemacht ist", sagte sie dem "Tagesspiegel".



Sie bremse notwendige Investitionen aus und sei "in ihrer jetzigen Form eine Belastung für den Wirtschaftsstandort Deutschland", so Dröge. "Jetzt zeigt sich außerdem, dass die Schuldenbremse auch in Krisenzeiten nicht flexibel genug ist, um Menschen und Unternehmen richtig zu unterstützen". Die Ampelkoalition würde sich "zeitnah" auf eine gemeinsame Lösung verständigen, versprach sie.