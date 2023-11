Als die Konsolidierung des Rohöls nach einem Verlaufshoch von 95,91 US-Dollar Mitte September begonnen hatte, ging es zunächst gemächlich zurück in den Bereich des 200-Tage-Durchschnitts um 85,00 US-Dollar talwärts. Dieser Abwärtstrend beschleunigte sich mit dem Bruch einer wichtigen Unterstützung aus der zweiten Jahreshälfte und führte im Donnerstagshandel zu Tiefständen von 76,65 US-Dollar und damit deutlich unter der wichtigen Horizontalunterstützung aus Anfang dieses Jahres von 78,68 US-Dollar. Zwar kam es auf Tagesschlusskursbasis zu einem Bruch dieses Supports, am Freitag traten jedoch geschlossene Käufe auf, welche den Rohölpreis wieder um die Marke von 80,50 US-Dollar stabilisierten. Auf Wochenschlusskursbasis hat damit die Horizontalunterstützung von 78,68 US-Dollar gehalten, wodurch nun eine dreiwellige Erholungsbewegung sehr wahrscheinlich wird. Zeitgleich dürfte aber auch die Volatilität weiter hoch bleiben.

Ausgehend von dem starken Bullen-Konter vom Freitag gilt es zunächst den 50-Tage-Durchschnitt bei aktuell 81,29 US-Dollar zu knacken, damit anschließendes Kurspotenzial an den Horizontalwiderstand von rund 84,00 US-Dollar und darüber den EMA 200 bei 85,29 US-Dollar generiert werden kann. Spätestens ab dem Niveau von 85,73 US-Dollar dürfte es allerdings zunehmend schwieriger werden, weitere Gewinne aufgrund zahlreicher Hürden in diesem Bereich durchzusetzen. Auf der Unterseite würden Tagesschlusskurse unterhalb der Vorwochentiefs von 76,65 US-Dollar auf weitere Abgabebereitschaft des Marktes hinweisen, Verluste könnten auf 74,60 und schließlich die Jahrestiefs um 70,17 US-Dollar abwärts reichen. Derzeit deutet sich ein derartiges Szenario allerdings nicht an, dafür war die Rückholaktion vom Freitag schlicht zu stark.

Brent Crude Öl-Future (Tageschart in US-Dollar) Tendenz: