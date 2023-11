Caledonia Mining Corporation Plc meldet Inanspruchnahme der Blockzulassung in Bezug auf eine ATM-Verkaufsvereinbarung

St. Helier, 20. November 2023 - Caledonia Mining Corporation Plc ("Caledonia" oder das "Unternehmen" - https://www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/caledonia-minin ...) gibt im Folgenden die Informationen bekannt, die gemäß Schedule Six der AIM Rules for Companies im Zusammenhang mit der am 18. Mai 2023 bekannt gegebenen "At the Market" oder "ATM"-Verkaufsvereinbarung mit Cantor Fitzgerald & Co ("Cantor") (die "ATM-Verkaufsvereinbarung") erforderlich sind.