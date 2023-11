Der Dax hat seit dem Oktober-Tief einen eindrucksvollen Erholungskurs von fast 9 Prozent hingelegt, davon allein rund die Hälfte in der Vorwoche. Damit bleibt für das wichtigste deutsche Börsenbarometer die Hürde von 16 000 Punkten im Visier. Auf Jahressicht beläuft sich das aktuelle Plus auf gut 14 Prozent.

Charttechnisch ist der Leitindex laut dem Experten Christoph Geyer bereits an eine Widerstandszone herangelaufen. "In dieser Woche wird sich entscheiden, ob die Kraft für einen Ausbruch nach oben ausreicht. Die Indikatoren befinden sich im überkauften Bereich und dürften eine gewisse Bremswirkung entfalten", schrieb er. Die Saisonalität spreche aber für weiter steigende Kurse, denn in den vergangenen 62 Jahren sei bis zum Jahresende 40 Mal ein Gewinn erzielt worden.

Unternehmensseitig ist die Nachrichtenlage zum Wochenstart nach dem Abflauen der Quartalsberichtssaison zunächst einmal sehr ruhig. Nach negativen Nachrichten dürften die Aktien von Bayer im Anlegerfokus stehen. Ein US-Geschworenengericht hat den Pharma- und Agrarkonzern in einem Glyphosat-Prozess am Freitag zur Zahlung von mehr als 1,5 Milliarden US-Dollar an drei krebskranke ehemalige Anwender des Bayer-Unkrautvernichters Roundup verurteilt. "Das Urteil wird so keinen Bestand haben, wir werden auf jeden Fall Rechtsmittel dagegen einlegen", kündigte Bayer am Sonntag an.

Zudem brach Bayer seine Phase-III-Studie "Oceanic-AF" mit dem Prüfpräparat Asundexian wegen mangelnder Wirksamkeit vorzeitig ab. In der Studie wurde das Mittel, für das die Leverkusener früheren Angaben zufolge einen Spitzenumsatz von mehr als 5 Milliarden Euro schätzen, bei Patienten mit Vorhofflimmern und Schlaganfallrisiko eingesetzt. Ferner ruft Bayer in den USA eine Charge des Krebsmedikaments Vitrakvi wegen Verunreinigung zurück. Die Bayer-Aktien sackten am Montag vorbörslich auf der Handelsplattform Tradegate im Vergleich zum Xetra-Schlusskurs vom Freitag zuletzt um 5,4 Prozent ab.

Die Anteilsscheine von Aurubis büßten auf Tradegate zuletzt 3,0 Prozent ein, nachdem die Investmentbank Oddo BHF die Titel des Kupferproduzenten von "Outperform" auf "Neutral" abgestuft hatte./edh/nas