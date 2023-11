Berlin/Walldorf (dts Nachrichtenagentur) - Siemens und SAP wollen eine Datenplattform für die Vernetzung der fertigenden Industrie aufbauen. Die Dax-Konzerne haben unter dem Arbeitstitel Factory-X einen Projektvorschlag erarbeitet, um Förderung vom Bundeswirtschaftsministerium (BMWK) zu erhalten: "Es wird erwartet, einen hoffentlich positiven Bescheid für einen Projektstart Anfang 2024 zu bekommen", erklärten sie auf Anfrage des "Handelsblatts".Factory-X soll Teil von Manufacturing-X sein; in dieser Initiative wollen Unternehmen und Verbände mit Unterstützung des Staates eine branchenübergreifende Plattform für den unternehmensübergreifenden Datenaustausch in der Industrie aufbauen. Unter diesem Dach soll es mehrere Projekte für einzelne Branchen geben - auch für Maschinenbauer und Fabrikausrüster. Die Vernetzung der Industrie dürfte am Montag und Dienstag auf dem Digitalgipfel der Bundesregierung ein wichtiges Thema sein.Wie hoch die Förderung für Factory-X sein soll, teilten Siemens und SAP nicht mit. Die angestrebte Summe beträgt dem Bericht des "Handelsblatts" zufolge 80 Millionen Euro.