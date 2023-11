Ein US-Geschworenengericht im Bundesstaat Missouri hat die Leverkusener zu einer Zahlung von über 1,5 Milliarden US-Dollar wegen Glyhosat-Schäden verurteilt. Drei frühere Anwender, die Roundup für ihre Krebserkrankungen verantwortlich machen, erhalten eine Entschädigung von insgesamt 61,1 Millionen US-Dollar sowie je 500 Millionen US-Dollar Strafschadensersatz. Das Urteil markiert einen weiteren Rückschlag für Bayer in der anhaltenden juristischen Auseinandersetzung um Glyphosat.

Die Aktie sackte im Tradegate-Handel kurz nach Beginn um mehr als sechs Prozent ab.

"Das Urteil wird so keinen Bestand haben, wir werden auf jeden Fall Rechtsmittel dagegen einlegen", teilte Bayer am Sonntag mit. Schon allein die Höhe des Strafschadenersatzes verstoße gegen die amerikanische Verfassung. "Im Unterschied zu früheren Verfahren haben die Gerichte in den jüngsten Fällen den Klägern unzulässigerweise erlaubt, die regulatorischen und wissenschaftlichen Fakten falsch darzustellen", hieß es weiter.

Die Probleme mit dem Unkrautvernichter Roundup begannen für Bayer mit der Übernahme von Monsanto im Jahr 2018 für über 60 Milliarden Dollar. Diese Akquisition löste eine Welle von Klagen in den USA aus, die Bayer 2020 mit einem milliardenschweren Vergleichsprogramm ohne Schuldanerkenntnis zu bewältigen suchte.

Zum Jahresende 2022 hatte Bayer bereits einen Großteil der rund 154.000 eingereichten Ansprüche bearbeitet, wobei etwa 109.000 Fälle geregelt wurden. Die Rückstellungen des Unternehmens für anstehende und zukünftige Glyphosat-Klagen belaufen sich derzeit auf 6,4 Milliarden Dollar.

