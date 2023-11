Bohrungen im Lithium-In-Sole-Projekt Bitterwasser begonnen

HIGHTLIGHTS

- Bohrungen im Lithium-in-Brine-Projekt Bitterwasser haben begonnen

- Weitere geophysikalische Auswertungen durch die in Brisbane ansässigen Hydrogeologen von Klohn Crippen Berger (KCB) deuten auf zwei verschiedene Grundwasserleiter in unterschiedlichen Tiefen innerhalb des Bitterwasserbeckens hin

- Geplant sind 700 m Bohrungen in 9 Bohrlöchern an 6 Standorten, die sich an geophysikalischen Merkmalen, stratigraphischen Bohrungen und der geophysikalischen Interpretation von KCB orientieren

- Das Hauptzielgebiet besteht aus 6 Bohrlöchern an 3 Standorten unter einer 42 km x 9 km großen geophysikalischen Anomalie, die durch eine geophysikalische Untersuchung aus der Luft identifiziert wurde, bei der eine Lithiummineralisierung in Solen 28 m unter der Oberfläche festgestellt wurde (1)

- Ziel der Bohrungen ist die Entdeckung von mineralisierten, wässrigen Solekörpern mit hohen Lithiumgehalten und damit verbundenen Mineralisierungen.

- Ergebnisse werden bis Ende Januar 2024 erwartet

Bohrungen

Das Unternehmen beauftragte Hammerstein Drilling Company (Pty) Ltd mit der Durchführung von 9 vertikalen Bohrungen an 6 Standorten im Bitterwasser-Becken. Die Bohrstellen wurden in Absprache mit dem in Brisbane ansässigen Hydrogeologen Klohn Crippen Berger (KCB) identifiziert, wobei die Ergebnisse einer vom Unternehmen über dem Projektgebiet durchgeführten geophysikalischen Untersuchung (2), eine weitere geophysikalische Interpretation durch KCB und die Ergebnisse einer im April 2023 abgeschlossenen stratigrafischen Bohrkampagne (siehe Fußnote 1 unten) herangezogen wurden. Die geophysikalische Auswertung des KCB ergab zwei unterschiedliche Grundwasserleiter im Bitterwasser-Becken mit unterschiedlichen elektrokonduktiven Signaturen. Mit zwei Bohrungen pro Standort in der Hauptanomalie Anomalie zwei Löcher pro Standort gebohrt werden, zielt das Unternehmen auf beide Grundwasserleiter ab.