Frankfurt am Main (ots) - Die drei nachhaltigen Finanzinstitutionen Bank fürKirche und Diakonie, GLS Bank und Triodos Bank rufen anlässlich desinternationalen Kinderrechtetags am 20. November dazu auf, Rechte von Kindern zustärken. Gemeinsam mit Kinderrechtsorganisationen brachten dieInvestmentgesellschaften dieser Banken Fonds auf den Markt, die das Wohlergehenvon Kindern fördern.Die Lebensbedingungen der Kinder weltweit sind durch den Klimawandel, denVerlust der biologischen Vielfalt und Ungleichheit bedroht. Im Jahr 2022 erhieltmehr als jedes fünfte Kind unter fünf Jahren weltweit - insgesamt 148 Millionen- nicht genügend Kalorien, um normal zu wachsen. Über eine Million Kindersterben jedes Jahr an den Folgen (Quellen: Food and Agriculture Organization ofUnited Nations (https://www.fao.org/3/cc3017en/online/state-food-security-and-nutrition-2023/global-nutrition-targets-trends.html) und UNICEF (https://www.unicef.de/_cae/resource/blob/305218/dabe5b2537a3611c95663d71e47a0f10/17-mai-zusammenfassung-child-alert-severe-wasting-final-data-data.pdf) ). Außerdem genießenKinder noch zu wenig altersgemäße Schutzrechte: Geschätzte 160 Millionen Kindermüssen arbeiten (Quelle: Internationale Arbeitsorganisation) (https://www.ilo.org/ipec/ChildlabourstatisticsSIMPOC/WCMS_817699/lang--en/index.htm) und 250Millionen Kinder (https://www.zeit.de/thema/kinder) haben keine Möglichkeit,eine Schule (https://www.zeit.de/thema/schule) zu besuchen (Quelle: UNESCO(https://www.unesco.de/bildung/agenda-bildung-2030/unesco-weltbildungsbericht)).In einer gemeinsamen Kampagne wollen die Bank für Kirche und Diakonie (KD-Bank),GLS Investments und Triodos Bank darauf aufmerksam machen, dass jede:r Einzelnedurch Investmententscheidungen zum Wohlergehen von Kindern etwas beitragen kann.Gezielt dafür bieten die drei nachhaltigen Finanzinstitutionen auf dasWohlergehen und die Rechte von Kindern ausgerichtete Fonds an.Die Angebote verstehen die drei Institute als Ergänzung dringend notwenigerSchritte von Regierungen, Unternehmen und weiteren Akteuren. Insbesondere müssein Maßnahmen investiert werden, die den Klimawandel abmildern und dieBiodiversität erhalten. Alle drei Finanzinstitutionen setzen zudem auf eineTransformation, weg von fossilen, hin zu erneuerbaren Energieträgern. Die dafürnotwendigen Investitionen würden sich insbesondere mit Blick auf nachfolgendeGenerationen lohnen. Sie generierten zudem einen hohen wirtschaftlichen Nutzen,da sie die Risiken von Natur- und humanitären Katastrophen wie Verwüstungen,