Mehr Black Friday Angebote dank entfallenem Markenschutz (FOTO)

Oberhausen (ots) - Am 24. November 2023 ist es wieder so weit: Der Handel feiert

am Black Friday 2023 mit einmaligen Aktionen und Sonderangeboten 24 Stunden lang

den Auftakt des Weihnachtsgeschäfts. Längst hat sich der Black Friday auch

hierzulande zum wichtigsten Shoppingevent des Jahres entwickelt. Laut einer

kürzlich veröffentlichten Umfrage (https://www.blackfriday.de/black-friday-2023-

umfrage-schnaeppchenjagd-in-zeiten-von-inflation-und-kaufzurueckhaltung) von

BlackFriday.de möchten zum Black Friday 2023 so viele Verbraucher wie nie zuvor

auf Schnäppchenjagd gehen und hoffen dabei auf mehr Angebote der Händler.



Die Hoffnung der Verbraucher könnte tatsächlich erfüllt werden. Denn seit 10

Jahren findet der Black Friday im Jahr 2023 erstmals ohne Markenschutz statt.

Seit 2013 war eine Wortmarke "Black Friday" beim Deutschen Patent- und Markenamt

eingetragen und die Bezeichnung somit markenrechtlich geschützt. Die chinesische

Markeninhaberin verlangte hohe Lizenzgebühren, wenn Händler und Onlineshops mit

dem Namen "Black Friday" werben wollten.