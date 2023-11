(Überschrift berichtigt)



FRANKFURT (dpa-AFX) - Deutsche Bundesanleihen sind am Montag mit leichten Kursverlusten in die neue Handelswoche gegangen. Der richtungweisende Terminkontrakt Euro-Bund-Future fiel am Morgen um 0,08 Prozent auf 131,91 Punkte. Die Rendite zehnjähriger Bundeswertpapiere stieg im Gegenzug auf 2,60 Prozent.

Preisdaten aus Deutschland bestätigten am Morgen die bekannte Entwicklung eines rückläufigen Preisauftriebs. Die Erzeugerpreise sanken im Oktober erneut kräftig. Allerdings fiel die Rate mit 11,0 Prozent nicht ganz so hoch aus wie im Vormonat, als ein Rekordrückgang markiert wurde. Ausschlaggebend für die deutlichen Preisrückgänge ist ein statischer Basiseffekt, der aber schwächer wird.

Im Tagesverlauf stehen nur wenig beachtenswerte Wirtschaftsdaten auf dem Programm. Der Sammelindex an Frühindikatoren aus den USA wird an den Märkten meist nur zur Kenntnis genommen, weil die grundsätzliche Entwicklung durch die Einzelindikatoren bereits bekannt ist. Aus den großen Notenbanken will sich unter anderem der britische Notenbankchef Andrew Bailey zu Wort melden./bgf/jsl/ngu/bgf/

BUND Future wird aktuell mit einem Minus von -0,14 % und einem Kurs von 130,8EUR gehandelt.