Die IKT-Innovationen von Huawei tragen dazu bei, das digitale Potenzial Europas freizusetzen

Yang Chaobin, Vorstandsmitglied von Huawei und Präsident des Bereichs IKT-Produkte und -Lösungen, wies darauf hin, dass IKT-Innovationen alle Branchen verändert haben und die digitale Wirtschaft zu einem neuen Motor des Wirtschaftswachstums geworden ist. Nach einem Jahrzehnt rasanter Fortschritte hat die digitale Transformation eine zentrale Rolle in der Wirtschaft eingenommen und wird voraussichtlich bis 2026 über 54 Prozent des BIP der Industriestaaten ausmachen, was die Produktivität erheblich verbessert.

PARIS, 20. November 2023 /PRNewswire/ -- Huawei ist überzeugt, dass seine branchenführenden IKT-Innovationen die Industrie in ganz Europa in die Lage versetzen werden, rasch einen grünen und digitalen Wandel zu vollziehen, so das Unternehmen am zweiten Tag der HUAWEI CONNECT 2023 in Paris.

