Chiesi Group hat Lizenzvereinbarung mit Haisco Pharmaceutical zur Entwicklung, Herstellung und Vermarktung eines neuartigen, reversiblen Dipeptidylpeptidase 1-Inhibitors zur Behandlung von Bronchiektasen unterzeichnet

HSK31858 ist ein oral verabreichter, wirksamer und sehr selektiver niedermolekularer DPP1-Inhibitor, der sich derzeit in China in Phase 2-Studien befindet und das Potenzial hat, bei Bronchiektasen entzündungshemmend zu wirken.

PARMA, Italien und CHENGDU, China, 20. November 2023 /PRNewswire/ -- Chiesi Farmaceutici S.p.A („Chiesi Group"), ein internationaler, forschungsorientierter Biopharmazie- und Gesundheitskonzern, und Haisco Pharmaceutical Group Co. Ltd (Haisco Pharmaceutical) gaben heute den Abschluss einer Lizenzvereinbarung zur Entwicklung, Herstellung und Vermarktung von HSK31858, einem neuartigen, reversiblen Dipeptidylpeptidase 1 (DPP1)-Inhibitor für Atemwegserkrankungen, außerhalb Chinas und der angrenzenden Gebiete (die Sonderverwaltungszonen Hongkong und Macau sowie Taiwan Distrikt), bekannt.

Mit dieser Vereinbarung wird Chiesi sein Produktportfolio im strategischen Bereich der Atemwegserkrankungen erweitern, um seinen Einfluss auf diesem Gebiet weiter zu verstärken und zur Entwicklung von Therapien für schwere Atemwegserkrankungen mit hohem ungedecktem medizinischen Bedarf beizutragen.

„Diese Zusammenarbeit zeigt unser Engagement für die Entwicklung neuer Medikamente, die das Leben von Patientinnen und Patienten verbessern sollen, die an schweren Atemwegserkrankungen leiden, für die es nur begrenzte Behandlungsmöglichkeiten gibt," so Thomas Eichholtz, Leiter der Globalen Forschung und Entwicklung der Chiesi Group. ,,HSK31858 ist eine wichtige Ergänzung unseres Produktangebots und bietet eine gute Gelegenheit, die große Erfahrung der beiden Partner auf diesem Gebiet zu kombinieren."

,,Die Zusammenarbeit mit Chiesi ist ein wichtiger Meilenstein in unserer Globalisierungsstrategie. Wir freuen uns, dass HSK31858 Patientinnen und Patienten in Zukunft weltweit zugute kommen wird,"so Xiulian Fan, Geschäftsleiter bei Haisco Pharmaceutical. „Wir bestätigen und schätzen das große Engagement und die Expertise von Chiesi bei der Entwicklung von Medikamenten im Bereich der Atemwegserkrankungen und glauben, dass diese Partnerschaft dazu beitragen wird, den Wert von HSK31858 zu maximieren."

Die Vereinbarung sieht vor, dass Chiesi eine Vorauszahlung und zusätzliche bedingte Meilensteinzahlungen einschließlich Lizenzgebühren auf Produktverkäufe an Haisco leistet.

View original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/chiesi-group-hat-lizenzvereinbarung-mit-haisco-pharmaceutical-zur-entwicklung-herstellung-und-vermarktung-eines-neuartigen-reversiblen-dipeptidylpeptidase-1-inhibitors-zur-behandlung-von-bronchiektasen-unterzeichnet-301992640.html