München (ots) - Durch die Entscheidung, den Leitzins im Euro-Raum schrittweise

(seit Juli 2022) zu erhöhen, mischt Glücksfee (und EZB-Präsidentin) Frau

Christine Lagarde die Karten im Bankenmarkt neu. Geld hat ab sofort wieder einen

Wert. Viele Zinsbanken jubeln hinter vorgehaltener Hand. Sie werden durch die

Zinswende, ganz ohne eigenes Zutun, in neue Ertragshöhen katapultiert. Über

Nacht werden somit aus Fast-Problemfällen regelrechte Ertragsperlen. So schnell

kann es gehen.





Doch während sich die Bankenwelt über die unverhoffte Zinswende freut und eineArt 'temporäre' Sonderkonjunktur einläutet, überschlagen sich in der 'echten'Welt die Ereignisse. Wirtschaftskrise, Wachstumsschwäche, Technologisierung undgeopolitische Brandherde an vielen Stellen. Auch die Klimakrise spitzt sichweiter zu.Für Banken stellt sich in dieser Situation die Frage: Wie kann man die aktuellePhase des grundlegenden Rückenwindes nutzen, um das eigene Geschäftsmodellzukunftsfest zu machen? Oder reicht vielleicht auch 'do nothing'? Schließlichwar auf Frau Lagarde schlussendlich doch Verlass, oder?WIRD DER KUNDE DOCH WIEDER KÖNIG?Im Banking galt lange Zeit die wirkliche Beschäftigung mit Kunden als zu teuer,als nicht zielführend und als eher unschick. Sich auf die Bankbilanzen, dieRefinanzierung und Business Cases zu fokussieren, dies brachte die meistenErträge. Kunden? Die stören doch nur . Vielleicht werden sie gegenwärtig aberdoch wieder zum König. Das Zinsniveau ist hoch und Banken suchen händeringendnach Liquidität. Für alle Banken wird eine breit aufgestellte Finanzierungs- undLiquiditätsbasis zum Erfolgsfaktor Nummer eins. Um dies zu gewährleisten, werdenKundeneinlagen benötigt.Frau Lagarde, die Präsidentin der Europäischen Zentralbank, hat über dieZinserhöhungen Bankkunden zu Königen gekürt. Am Ende entscheiden diese, wo sieihr Geld parken und welcher Bank sie ihr Vertrauen schenken.Willkommen zurück, lieber Kunde. Jetzt entscheidest Du.INFLATION, DIE UNTERSCHÄTZTE GROSSBEDROHUNGDie Inflation wirkt wie ein zu schnell fahrendes Karussell. EinigeMarktteilnehmer, ob Banken oder Unternehmen, werden aus der Kurve getragen.Normalbürger und Sparer werden von der Inflation von zwei Seiten in die Zangegenommen. Zum einen werden Waren und Dienstleistungen teurer. Das heißt, dasLeben kostet mehr, die Lebenshaltungskosten steigen. Zum anderen führt dieInflation zu einer Entwertung des vorhandenen gesparten Geldes. Beispielhaft