Microsoft-CEO Satya Nadella sagte auf der Social-Media-Plattform X, dass Altman und der ehemalige OpenAI-Präsident und Chairman Greg Brockman zusammen mit anderen Kollegen zu Microsoft wechseln werden, um ein neues fortschrittliches KI-Forschungsteam zu leiten. Die Microsoft-Aktie ist mit einem Plus von über zwei Prozent in den Handel gestartet.

"Wir freuen uns darauf, ihnen schnell die für ihren Erfolg erforderlichen Ressourcen zur Verfügung zu stellen. Wir bleiben unserer Partnerschaft mit OpenAI verpflichtet und haben Vertrauen in unsere Produkt-Roadmap, unsere Fähigkeit, mit allem, was wir auf der Microsoft Ignite angekündigt haben, weiterhin innovativ zu sein und unsere Kunden und Partner zu unterstützen", so Nadella.

Der Verwaltungsrat von OpenAI hatte am späten Freitag angekündigt, Altman zu entlassen und ihn interimsmäßig durch die Technologiechefin Mira Murati zu ersetzen. In der Mitteilung hieß es, dass Altman "in seiner Kommunikation mit dem Verwaltungsrat nicht immer offen war". So hatten der Verwaltungsrat und Altman Meinungsverschiedenheiten über die Sicherheit von KI, die Geschwindigkeit der Entwicklung der Technologie und die Kommerzialisierung des Unternehmens, so eine mit der Angelegenheit vertraute Person. Altmans Ambitionen und Nebengeschäfte machten die ohnehin schon angespannte Beziehung zum Verwaltungsrat noch komplizierter.

Wie Bloomberg mit Berufung auf Insidern berichtet, habe Altman in den Wochen vor seinem schockierenden Rausschmiss aktiv daran gearbeitet, Milliarden von einigen der größten Investoren der Welt für ein neues Chip-Projekt zu sammeln.

Im Laufe des Wochenendes versuchten sowohl Investoren als auch Mitarbeiter von OpenAI, Altman wieder zurückzuholen. Sie befürchten, dass Altmans abrupte Entlassung zu einer Massenabwanderung von Talenten führen könnte. Greg Brockman war im Zuge der Umstrukturierung des Managements als Chairman von OpenAI zurückgetreten und traf sich am Sonntag gemeinsam mit Altman und Führungskräften in der Unternehmenszentrale. Zuvor hatte Interims-CEO Mira Murati den Mitarbeitern mitgeteilt, dass sie Altman eingeladen habe. Das berichtete The Information am Sonntag.

Die Microsoft Aktie wird aktuell mit einem Plus von +2,18 % und einem Kurs von 346,5EUR gehandelt.

Autorin: Gina Moesing, wallstreetONLINE Zentralredaktion