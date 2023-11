Auf seinem Thundercloud-Projekt im archäischen Grünsteingürtel Manitou-Stormy Lakes hat Dynasty Gold (TSX.V: DYG, FSE: D5G1, WKN: A2DW87) die zweite Phase seines diesjährigen Bohrprogramms erfolgreich abgeschlossen. Sie umfasste fünf Bohrungen mit einer Gesamtlänge von etwa 1.320 Meter.



Bohrkerne vom Goldprojekt Thundercloud; Quelle: Dynasty Gold

Die zweite Phase des 2023er Bohrprogramms auf dem 47 Kilometer südöstlich von Dryden im Nordwesten von Ontario gelegenen Thundercloud-Projekt zielte darauf ab, die oberflächennahe Mineralisierung außerhalb der Ressource Pelham zu testen, denn in diesem Teil der Liegenschaft vermuten die Geologen von Dynasty Gold, dass sich die hochgradige Mineralisierung, die auf Pelham identifiziert wurde, weiter fortsetzt.

Gebohrt wurden insgesamt fünf Bohrlöcher, von denen vier als Step-Out-Bohrungen zu klassifizieren sind. Sie zielten auf IP-Anomalien, die 75 Metern nördlich und 175 Metern südlich der Pelham-Ressource erkannt worden waren. Das fünfte Bohrloch stellte ein Definitionsbohrloch dar, dass unterhalb von Bohrloch DP22-03 gebohrt wurde. Es hatte im vergangenen Jahr 8,42 g/t Gold über eine Länge von 73,5 Meter durchschnitten. Das neue Bohrloch peilte deshalb eine Footwall-Zone westlich des hochgradigen Abschnitts in Bohrloch DP22-02 (115 g/t Gold auf 1,5 Metern) an. Hier waren bislang noch Bohrungen niedergebracht worden.



Quelle: Dynasty Gold

Dynasty Gold betritt interessantes, noch nicht mit Bohrungen getestetes Neuland

Ivy Chong, Chief Executive Officer und Präsidentin von Dynasty Gold erklärte zu erfolgreichen Abschluss der fünf Bohrungen: „Das Ziel dieses Bohrprogramms war es, das Ressourcengebiet Pelham zu verlassen, um neue Daten zu erhalten und andere Teile des Grundstücks zu evaluieren, die bisher noch nicht bebohrt wurden. Diese Daten werden uns dabei helfen, neue Bohrziele für zukünftige Bohrprogramme zu definieren. Wir betrachten diese Gebiete als unser Neuland und freuen uns auf die Auswertung der neuen Daten.“

Auch der unabhängige Berater James Rogers, der die Arbeiten als qualifizierte Person gemäß dem kanadischen Bergbaustandard NI 43-101 begleitet, zeigte sich vom Erfolg der Bohrungen überzeugt. Er arbeitet seit Juni 2023 mit Dynasty Gold zusammen und ist sehr optimistisch, „dass wir es mit einem archäischen Hydrothermalsystem zu tun haben und dass das Grundstück das Potential hat, mehrere Lagerstätten zu beherbergen".

