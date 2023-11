Power Nickel bringt 2.750.000 $ zu 0,90 $ pro Aktie auf, um nächste Phase von Machbarkeitsstudie mit CVMR Corporation abzuschließen

Toronto (Ontario) / 20. November 2023 / IRW-Press / – Power Nickel Inc. (TSX-V: PNPN) (OTCQB: PNPNF) (Frankfurt: IVV) (das „Unternehmen“ oder „Power Nickel“) freut sich, die Verlängerung seines Abkommens mit der CVMR Corporation („CVMR“) bekannt zu geben, einem der weltweit führenden Unternehmen bei der Herstellung von Nickelpulver, -draht und -anoden und einem wichtigen Lieferanten für die Batterie-, Verteidigungs- und Luftfahrtindustrie. CVMR koordiniert die Produktion von modernen Benchmark-, Pilot- und technischen Studien über das Nickelsulfidprojekt Nisk in der Nähe von Nemaska in Quebec, um die Machbarkeit des Projekts zu ermitteln. Das Abkommen wird stufenweise umgesetzt, sodass Power Nickel und CVMR in unterschiedlichen Phasen der technischen Studien zusammenarbeiten können.

CVMR ist ein in Privatbesitz befindlicher Anbieter von Metallraffinationstechnologien, der auch in 18 unterschiedlichen Ländern eigene Mineralressourcen abbaut und veredelt. Das Unternehmen wurde 1986 gegründet und hat seinen Hauptsitz und sein Forschungs- und Entwicklungszentrum in Toronto (Kanada).

Um sicherzustellen, dass dieser Prozess so wenig verwässernd wie möglich abläuft, hat Power Nickel mit der WCPD Group ein Konsortium von in Quebec ansässigen Investoren eingerichtet, die eine Erstinvestition in Höhe von 2,75 Millionen $ tätigen werden, was 3.055.556 Flow-through-(„FT“)-Aktien zu einem Preis von 0,90 $ pro Aktie entspricht. Wealth (WCPD Inc.) ist einer der führenden Exempt-Market-Händler, der effiziente Finanzierungen für die kanadische Ressourcen- und Mineralexploration anbietet. Als Teil des Prozesses wird CVMR diese Aktien von den Front-End-Käufern für 0,45 $ pro Aktie erwerben.

Jede FT-Aktie besteht aus einer Stammaktie des Unternehmens, die im Sinne des kanadischen Einkommenssteuergesetzes („ITA“) als Flow-through-Aktie (jeweils eine "FT-Aktie") gilt. Alle Wertpapiere, die im Rahmen der Privatplatzierung ausgegeben werden, unterliegen einer gesetzlichen Haltefrist von vier Monaten und einem Tag. Das Unternehmen beabsichtigt, den Bruttoerlös aus dem Verkauf der FT-Aktien für Explorationsaktivitäten auf dem unternehmenseigenen Grundstück NISK in Quebec zu verwenden und berechtigte kanadische Explorationsausgaben im Sinne des ITA zu tätigen, die für die bundesweite Steuergutschrift für kritische Mineralexplorationen von 30 % in Frage kommen. Das Unternehmen geht davon aus, dass es die Transaktion bis Ende November abschließen wird. Die Privatplatzierung unterliegt der Genehmigung der TSX Venture Exchange ("TSXV ").