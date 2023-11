Kanadas Regierung kündigt Fördermittel zur Beschleunigung der Entwicklung sauberer Energie in den östlichen Provinzen an

PORT HAWKESBURY, Nova Scotia, Kanada, 20. Nov. 2023 /PRNewswire/ -- Sean Fraser, Kanadas Minister für Wohnungsbau, Infrastruktur und Kommunen, erklärte heute im Namen von Mary Ng, Ministerin für Exportförderung, internationalen Handel und Wirtschaftsentwicklung, dass die Regierung den grünen Energie-Hub unterstützen werde, den EverWind Fuels in der Provinz Nova Scotia errichtet. EverWind und Export Development Canada haben sich grundsätzlich auf die Bedingungen einer Kreditfazilität in Höhe von 125 Millionen Dollar geeinigt, um das Projekt zu unterstützen, vorbehaltlich der abschließenden Due-Diligence-Prüfung. Dieses Darlehen wird die Erzeugung sauberer Energie und die Produktion von saubererem Wasserstoff unterstützen, die nach Deutschland und andere Märkte rund um den Globus exportiert sowie zur Deckung des Bedarfs im Inland verwendet werden können.

Minister Fraser verkündete die Entscheidung gemeinsam mit Trent Vichie, CEO bei EverWind Fuels, Chief Terry Paul, Membertou First Nation, Chief Cory Julian, Paqtnkek First Nation, Chief Wilbert Marshall, Potlotek First Nation, und Mike Kelloway, Mitglied des Parlaments für Cape Breton Canso.

Zitate

„Nova Scotia ist gut aufgestellt, um in der aufstrebenden grünen Energiewirtschaft eine Führungsrolle zu übernehmen – und diese vielversprechende Zukunft beginnt an Orten wie Cape Breton – Canso. Die nachhaltigen Arbeitsplätze, die durch Projekte wie EverWind entstehen, werden generationenübergreifende Auswirkungen auf meinen Wahlkreis haben. Unsere Regierung ist stolz darauf, die Entwicklung einer grünen Wirtschaft in unseren ländlichen Kommunen zu unterstützen."

Mike Kelloway, Mitglied des Parlaments für Cape Breton – Canso und Parlamentarischer Sekretär des Ministers für Fischerei, Ozeane und die kanadische Küstenwache

„Diese Investition wird dazu beitragen, die Infrastruktur aufzubauen, die das wirtschaftliche Fundament unserer Region für die kommenden Jahrzehnte legen wird. Projekte wie EverWind werden den östlichen Provinzen Kanadas zu weltweiter Aufmerksamkeit verhelfen – nicht nur als ein herausragender Standort für Investitionen, sondern auch als Vorreiter für saubere, erneuerbare Energien."