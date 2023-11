Seite 2 ► Seite 1 von 2

Norderstedt (ots) - Die Solarenergie-Bewegung wirbelt die deutscheEnergiebranche auf. Zahlreiche Hausbesitzer schaffen sich nach und nachPhotovoltaikanlagen an, um ihre Stromkosten maßgeblich zu reduzieren. Ein Marktmit großem Potenzial, der viele unseriöse Anbieter anlockt. Lukas Linthout undKonstantin Tuludis haben es sich als Geschäftsführer von Voltpol zur Aufgabegemacht, ihren Kunden als vertrauenswürdige Berater vor Ort zu einer Solaranlagefür das Eigenheim zu verhelfen. Weshalb sich Kunden von ausländischen Anbieternohne Erfahrung fernhalten sollten und was es mit ihrem Rundum-sorglos-Paket aufsich hat, erfahren Sie hier.Solarenergie ist in Deutschland so beliebt wie noch nie. Jeder Hausbesitzerversucht in der aktuellen Wirtschaftslage Geld zu sparen - die Möglichkeit,seinen Strom durch Sonnenlicht selbst erzeugen, kommt vielen also gelegen. DieseGoldgrube innerhalb der Energiebranche zieht jedoch nicht nur seriöseFachunternehmen an, sondern auch geldhungrige Anbieter, die keinen Wert aufQualität oder die Zufriedenheit der Kunden legen. "Photovoltaikanlagen sind zueinem echten Trend geworden, das Potenzial des Marktes ist riesig. Die Kundenstehen jetzt jedoch vor der Herausforderung, sich für ein Unternehmen zuentscheiden, dass auch tatsächlich hochwertige Arbeit abliefert", erklärt LukasLinthout, Geschäftsführer von Voltpol."Als eingespieltes Team liefern wir unseren Kunden ein maßgeschneidertes Konzeptohne versteckte Kosten", ergänzt sein Geschäftspartner Konstantin Tuludis. Dabeisetzen die Experten auf eine Lieferung und Installation ohne externe Partner."Wir organisieren und beschaffen alles in unserem Team, sodass der Kunde zujeder Zeit weiß, wer sein Ansprechpartner ist", verrät Lukas Linthout. Aufgrundder engen Kontakte zu den Herstellern können sich die Kunden auf hohe Qualitätund kurze Lieferzeiten freuen - im Gegensatz zu anderen Unternehmen, bei denenes bereits bei der Beratung scheitert.Voltpol: Wenn die Konkurrenz vom Geld getrieben wirdDie Energiebranche ist eigentlich ein Ort, an der sich die Konkurrenzuntereinander kennt. "Kein Unternehmen kann für jeden Kunden die perfektePhotovoltaikanlage anbieten - die Materialliste wäre viel zu lang", erklärtKonstantin Tuludis. "Dementsprechend hat man mit der Konkurrenz zusammen um dieKundschaft geworben - es war ein Miteinander, das es heutzutage nicht mehrgibt." Die deutsche Energiewende hat zahlreiche neue, teilweise sogarinternationale Anbieter in die Branche gezogen, die lediglich auf das Geld derKunden aus sind. "Oft stecken hinter ihnen hohe Investitionssummen im