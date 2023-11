Bank of America: Anleger sollten die "Aktienrallye jetzt verkaufen"

Auf den jüngsten Tiefstand des S&P 500, der am 27. Oktober erreicht wurde, folgte eine "epische Risiko-Rallye", so der BofA-Stratege Michael Hartnett in einer Notiz. Hartnett bezog sich dabei auf einen breiten Vormarsch, der durch sinkende Spreads bei Hochzinsanleihen, Sprünge bei Small Caps, Aktien von US-Regionalbanken, notleidenden Tech-Unternehmen und China-exponierten Vermögenswerten gekennzeichnet war. Anleger sollten dies seiner Meinung "ausblenden".

Der Bullen- und Bärenindikator der Bank of America hat in den vergangenen fünf Wochen ein konträres Kaufsignal gegeben. In der Vergangenheit sind Aktien seit Beginn dieses Kaufsignals im Durchschnitt um ein bis drei Prozent gestiegen. Für den S&P 500 würde dies ein Ziel von etwa 4.650 Punkten bedeuten. Hartnett rät dazu, sich oberhalb dieses Niveaus zurückzuhalten. Der US-Leitindex schloss am Freitag bei 4.514,02 Punkten.