CropEnergies erwirbt Hersteller von Ethanol aus Abfall- und Reststoffen

Mannheim (20.11.2023)

Mannheim, 20. November 2023 – Die CropEnergies AG, Mannheim, wird über ihre kürzlich gegründete Tochtergesellschaft CE Advanced Bioenergies GmbH die Geschäftstätigkeit der EthaTec GmbH, Weselberg, übernehmen. Hierzu wurde am 17. November 2023 ein Vertrag zur Übernahme von Personal und Sachwerten ("Asset Deal") unterzeichnet. Der endgültige Abschluss der Transaktion ("Closing") wird in den kommenden Monaten erwartet. EthaTec beschäftigt rund 20 Mitarbeitende. Der Standort verfügt über eine jährliche Produktionskapazität von bis zu 3 Millionen Litern fortschrittlichem Ethanol sowie Biogas. Als Rohstoff dienen nicht mehr für die menschliche Ernährung nutzbare Abfall- und Reststoffe der Lebensmittelindustrie. Der Kaufpreis liegt bei rund 8 Millionen Euro und wird aus Barmitteln bestritten. CropEnergies plant, den Standort in den nächsten Jahren zu optimieren sowie die Produktionskapazität auszubauen.

EthaTec produziert fortschrittliches Ethanol aus Abfällen der Lebensmittelindustrie, wie zum Beispiel Teigresten aus Bäckereien und Pizzafabriken, aber auch aus verunreinigten Zuckerlösungen. Durch ein optimiertes Energiekonzept mit Biogaserzeugung benötigt die Anlage keine fossile Energie. CropEnergies stellt erneuerbares Ethanol aus Ackerfrüchten her, aber in zunehmendem Maße auch aus Rest- und Abfallstoffen. Diesen Bereich will das Unternehmen weiter ausbauen. Der Kauf von EthaTec ist ein wichtiger Baustein für die Erweiterung dieser Aktivitäten.

Dr. Stephan Meeder, CEO der CropEnergies AG: "Für CropEnergies bedeutet der Kauf von EthaTec einen weiteren Schritt in der Umsetzung der Unternehmensstrategie. Wir erweitern damit die Rohstoffbasis für die Herstellung von fortschrittlichen Biokraftstoffen aus Abfall- und Reststoffen. Besonders interessant ist, dass die in Weselberg optimierte Anlagentechnologie auch an anderen Standorten aufgebaut werden kann und eine Produktion nach diesem Vorbild sukzessive dezentral, d.h. in der Nähe des Entstehungsortes von Abfall- und Reststoffen, ausgebaut werden soll."