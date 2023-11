Der "Sustainable Future Award 2023" geht an Heinz-Jürgen Bertram und Bernhard Kott

Frankfurt Am Main, Deutschland (ots/PRNewswire) - F.A.Z.-Institut und Cision

Germany verleihen den Preis an Symrise / Rückblickende Analyse ermittelt

glaubwürdiges und vorbildliches Verhalten als nachhaltiges Unternehmen



Der "Sustainable Future Award" von F.A.Z.-Institut und Cision Germany geht in

diesem Jahr an Dr. Heinz-Jürgen Bertram, den Vorstandsvorsitzenden von Symrise

AG, sowie an Bernhard Kott, dem Leiter Konzernkommunikation und

Nachhaltigkeitsmanagement (CSO). Der Preis basiert auf einer mehrjährigen

Analyse der Medienberichterstattung durch den Medienanalysepartner Cision, bei

der die Glaubwürdigkeit von Manageraussagen überprüft wurde. Ein Augenmerk liegt

dabei auf einer zuverlässigen Umsetzung von Unternehmensversprechen.