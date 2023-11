SAN FRANCISCO/HAMBURG, 20. November 2023 /PRNewswire/ -- KI und Daten spielen eine zentrale Rolle im Destinationsmarketing. Das ist eines der zentralen Ergebnisse des Reports „State of Destination Marketing 2024". von Sojern, der führenden digitalen Touristik-Marketingplattform. Die Studie beleuchtet die neuesten Branchentrends und Herausforderungen und liefert wichtige Ergebnisse für das Marketing touristischer Organisationen. „State of Destination Marketing 2024 ist eine Kooperation des Beratungsunternehmens Digital Tourism Think Tank (DTTT), mit Brand USA, Destination Canada und der European Travel Commission. Rund 300 Destinationsmarketingorganisationen (DMOs), Regierungsabteilungen und Tourismusunternehmen liefern darin einen Einblick in die Zukunft des Reisezielmarketings.