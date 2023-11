Kein Konsumrausch am Black Friday

Köln (ots) -



- Geringes Verbrauchervertrauen und Kaufzurückhaltung bremsen Handel aus

- Atradius: "Mehr Insolvenzen im Jahr 2024."



So wie es die weihnachtlichen Lebkuchen und Spekulatius bereits im September in

den Supermärkten zu kaufen gibt, so starten auch die Werbeaktionen in diesem

Jahr deutlich vor dem Black Friday, mit dem vielerorts die

Weihnachtseinkaufssaison beginnt. "Aufgrund des milden Herbstes sehen wir

bereits erste Promotionen für Textilien und für Elektronik - aus dem Black

Friday ist längst eine Black Week geworden", sagt Frank Liebold, Country

Director Deutschland beim Kreditversicherer Atradius. Angesichts des geringen

Verbrauchervertrauens und der Kaufzurückhaltung erwartet Atradius im Vergleich

zu 2022 einen Umsatzrückgang am Black Friday und im Weihnachtsgeschäft.