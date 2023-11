DEUTSCHE BANK RESEARCH stuft SIEMENS AG auf 'Buy'

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Siemens anlässlich der jüngst veröffentlichten Quartalszahlen von 185 auf 188 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Im Gegensatz zu den meisten anderen Industrieunternehmen habe der freie Mittelzufluss der Münchener in den letzten drei Jahren durchweg positiv überrascht, schrieb Analyst Gael de-Bray in einer am Montag vorliegenden Studie. Dies unterstreiche die Ertragsqualität und den konservativen Bilanzierungsansatz des Konzerns./la/tihVeröffentlichung der Original-Studie: 20.11.2023 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.11.2023 / 06:58 / CETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Siemens Aktie wird aktuell mit einem Minus von -0,67 % und einem Kurs von 147,4EUR gehandelt.



Analysierendes Institut: DEUTSCHE BANK RESEARCH

Analyst: Gael de-Bray

Analysiertes Unternehmen: SIEMENS AG

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 188

Kursziel alt: 185

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m