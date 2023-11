Seite 2 ► Seite 1 von 3

Berlin (ots) - Ergebnisse der "Afrika-Studie 2023":- Steigende Bedeutung Afrikas als Handelspartner und Standort fürDiversifizierung: Mehr als die Hälfte der befragten deutschen Unternehmen mitwirtschaftlicher Tätigkeit in Afrika (59 Prozent) wollen ihre Geschäfte aufdem Kontinent angesichts geopolitischer Entwicklungen ausweiten- Mehr als ein Drittel (38 Prozent) der befragten Unternehmen beobachtetdominante internationale Wettbewerber- In den nächsten fünf Jahren erwarten drei Viertel der befragten Unternehmen(78 Prozent) einen Umsatzanstieg in Afrika; zwei Drittel (66 Prozent) wollenim selben Zeitraum Investitionen in Afrika erhöhen- Marktgröße und -wachstum als größter Standortvorteil (69 Prozent); Korruption(59 Prozent) und mangelnde politische Stabilität (54 Prozent) in manchenafrikanischen Ländern als zentrale Risikofaktoren; trotz großerRohstoffabhängigkeit Deutschlands nennt nur jedes fünfte befragte Unternehmen(18 Prozent) die afrikanischen Rohstoffvorkommen als einen der drei zentralenStandortvorteileIn Zeiten zunehmender geopolitischer Spannungen scheinen deutsche Unternehmenihren Blick vermehrt auf den afrikanischen Kontinent zu richten. Dies legen dieErgebnisse der "Afrika Studie 2023" nahe, eine gemeinsame Befragung* desAfrika-Verein der deutschen Wirtschaft und der KPMG AGWirtschaftsprüfungsgesellschaft unter deutschen Unternehmen mitGeschäftstätigkeit auf dem afrikanischen Kontinent.59 Prozent der befragten deutschen Unternehmen wollen demnach ihr Geschäft inAfrika aufgrund der geopolitischen Situation ausweiten, ein Fünftel (20 Prozent)zieht den Kontinent deshalb erstmals als Investitionsstandort in Betracht.Unabhängig davon wollen zwei Drittel (66 Prozent) der Firmen ihreInvestitionstätigkeit in Afrika in den kommenden fünf Jahren generell ausweiten.Jedes zehnte Unternehmen ist dabei erst in den vergangenen fünf bis zehn Jahrenauf Afrika als Investitionsstandort aufmerksam geworden.Auch die deutsche Politik schenkt dem Kontinent wieder mehr Aufmerksamkeit. Erstvor wenigen Wochen brach Bundeskanzler Olaf Scholz bereits zur drittenAfrika-Reise in seiner Amtszeit auf und besuchte mit Nigeria und Ghana zwei derwirtschaftlich stärksten Staaten Westafrikas. Wenige Tage später folgte ihmBundespräsident Frank-Walter Steinmeier, der in diplomatischer Mission nachTansania und Sambia reiste. Den intensivierten Dialog will der Bundeskanzler nunauch in Deutschland fortsetzen. So hat er seine Teilnahme am vierten