Wirtschaft Dax auch am Mittag schwach - Bayer rutscht noch tiefer ins Minus

Frankfurt/Main (dts Nachrichtenagentur) - Der Dax hat am Montag nach einem schwachen Start und einem kurzen Ausflug ins Plus bis zum Mittag wieder nachgelassen. Gegen 12:30 Uhr wurde der Index mit rund 15.885 Punkten berechnet.



Dies entspricht einem Minus von 0,2 Prozent gegenüber dem vorherigen Handelstag. An der Spitze der Kursliste standen die Papiere von Siemens Energy, Zalando und Adidas. Einen Kurssturz gab es unterdessen bei den Papieren von Bayer, die mehr als 18 Prozent und damit noch stärker als am Morgen abstürzten.