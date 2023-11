Neues Geschäftsfeld Nordzucker investiert in pflanzenbasierte Proteine - neues Werk geht 2026 in Betrieb (FOTO)

Braunschweig (ots) - Nordzucker ist weiter auf Wachstumskurs und erweitert das

Portfolio. Mehr als 100 Millionen Euro investiert das Unternehmen in die

Produktion von pflanzenbasierten Proteinen. Für das neue Geschäftsfeld wird

Nordzucker am Standort in Groß Munzel, Niedersachsen, bis Mitte 2026 ein neues

Werk in Betrieb nehmen. Rund 60 zusätzliche Arbeitsplätze sind mit der

Erweiterung verbunden.



"Pflanzenbasierte Ernährung wird in der Zukunft eine immer größere Rolle

spielen. Der Markt wächst schnell. Mit pflanzenbasierten Proteinen sehen wir

eine große Chance, an diesem Zukunftsmarkt zu partizipieren", sagt Lars

Gorissen, Chief Executive Officer von Nordzucker. "Wir ergänzen unser Portfolio

mit einem Produkt, das gut zu unseren Kernkompetenzen passt, und setzen damit

unsere Wachstumsstrategie konsequent fort." Angesichts veränderter

Ernährungsgewohnheiten und des Trends zu Fleisch-, Ei- und Milch-Ersatzprodukten

sei der Einstieg in das neue Geschäftsfeld ein Schritt mit sehr attraktiven

Perspektiven.