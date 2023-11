KÖTTER United KÖTTER Unternehmensgruppe gibt Startschuss für weitere Personaloffensive und neue Employer-Branding-Kampagne / Zusätzliche Verstärkung in ganz Deutschland gesucht (FOTO)

Essen (ots) - Die KÖTTER Unternehmensgruppe, Top 10-Anbieter für Facility

Services und größtes Familienunternehmen der Sicherheitsbranche in Deutschland,

sucht mit einer groß angelegten Personaloffensive nach weiterer Verstärkung in

ganz Deutschland. Parallel arbeiten interne Projektgruppen an verschiedenen

Maßnahmen, um die Arbeitgebermarke konsequent auszubauen.



Was macht das Arbeiten bei KÖTTER Services aus? In welchen Teilbereichen muss

die Unternehmensgruppe noch besser werden? Was läuft gut und sollte unbedingt

beibehalten werden? Diese und viele weitere Fragen hat die Dienstleistungsgruppe

mit Stammsitz in Essen in den vergangenen Monaten zahlreichen Mitarbeiterinnen

und Mitarbeitern aus ganz Deutschland gestellt.