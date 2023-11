TAQA unterzeichnet Vereinbarung zum Kauf der CGG-Anteile an ARGAS

„Mit dieser Transaktion, die im Einklang mit der Strategie von TAQA steht, wird ARGAS zu einem hundertprozentigen Tochterunternehmen, was die Synergien zwischen unseren vollständig im Besitz von TAQA befindlichen Unternehmen weiter vorantreibt. Wir werden weiter in ARGAS investieren, um dessen Vermessungskapazitäten für den Zugang zu den natürlichen Ressourcen und dem Bergbausektor der Region zu nutzen", erläuterte Khalid M. Nouh, TAQA Chief Executive Officer und Verwaltungsratsvorsitzender von ARGAS.

PARIS, 20. November 2023 /PRNewswire/ -- Die Industrialization and Energy Services Company („TAQA") hat heute bekannt gegeben, dass sie eine endgültige Vereinbarung zum Kauf der restlichen Anteile ihrer Tochtergesellschaft Arabian Geophysical and Surveying Company (ARGAS) abgeschlossen hat. Die Transaktion wird voraussichtlich noch in diesem Jahr abgeschlossen, sofern die entsprechenden Bedingungen erfüllt sind.

ARGAS wurde 1966 gegründet und hat sich auf seismische und nicht-seismische Datenerfassung an Land, in Flachwasser und auf See sowie auf geowissenschaftliche und Vermessungsdienstleistungen spezialisiert. ARGAS hat den Hauptsitz in Dhahran, Saudi-Arabien, mit regionalen Niederlassungen im Nahen Osten und in Nordafrika.

Informationen zu TAQA:

TAQA wurde 2003 gegründet und ist ein internationales Unternehmen mit Hauptsitz in Dharan, das führende Lösungen für die Energiewirtschaft anbietet und Werte und Chancen für alle seine Stakeholder schafft. TAQA hat mehr als 5.000 Mitarbeiter in mehr als 20 Ländern und bedient mehrere Märkte. TAQA bietet ein komplettes Portfolio an Bohrlochlösungen an: Dazu gehören z. B. Coiled Tubing und Stimulation, Zementierung, Wireline, Fracturing, Directional Drilling, Downhole Tools, Komplettierung, Bohrlochtest, Slickline, Inspektionen, H2S-Sicherheit sowie Logging und Perforation

