"In der vergangenen Woche gab es Hunderte falscher Medienberichte, in denen behauptet wurde, ich sei antisemitisch. Nichts könnte weiter von der Wahrheit entfernt sein. Ich wünsche mir nur das Beste für die Menschheit und eine blühende und aufregende Zukunft für alle", schrieb der Tesla-CEO am späten Sonntag in einem Posting, mit dem er auf die mehrtägige Kritik an seiner scheinbaren Unterstützung antisemitischer Verschwörungstheorien reagierte.