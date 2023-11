Auch im vergangenen Geschäftsjahr, das im September endete, trübte die Windsparte das Betriebsergebnis. Siemens Energy verbucht einen Rekordverlust nach Steuern von knapp 4,6 Milliarden Euro, verkündete das Unternehmen vergangene Woche. Es gibt Qualitätsprobleme bei den Onshore-Plattformen der Wind-Tochter Gamesa. Siemens Energy rechnet damit, dass der Break-Even-Point hier erst im Jahr 2026 erreicht wird. Details dazu, wie der Turnaround gelingen soll, will CEO Bruch morgen bekanntgeben.

Es bleibt spannend beim deutschen Energiekonzern Siemens Energy. Am heutigen Kapitalmarkttag will CEO Christian Bruch verkünden, wie es mit dem angeschlagenen Unternehmen weitergehen soll. Im Vorfeld stellte er allerdings klar, dass ein Rückzug oder die Trennung von der problematischen Windkraft-Tochter Siemens Gamesa ausgeschlossen sei.

Doch nicht alle sind überzeugt, dass Besserung in Sicht ist. "Unsere Vermutung für den Kapitalmarkttag ist, dass die Cashflow-Probleme des Turnaround-Plans nicht in vollem Umfang erkannt werden", betonen Analysten von Bernstein in einer aktuellen Mitteilung. Bis zu einem stabilen Cash-Flow gebe es einen "steilen, schmerzhaften Berg zu erklimmen".

Sie empfehlen daher, maximal bis zum Jahresende in Siemens Energy investiert zu bleiben. "Siemens Energy hat nur noch kurzfristiges Aufwärtspotenzial", schreiben sie. "In diesem Sinne stellt der Kapitalmarkttag immer noch eine kurzfristige taktische Kaufgelegenheit dar, da der Markt auf eine dringend benötigte Dosis Optimismus des Managements reagieren wird. Dieser Optimismus wird wahrscheinlich bis zum Jahresende anhalten." Alternativ schlagen sie vor, die Aktie zu shorten. Sie bewerten Siemens Energy als "Underperform" mit einem Kursziel von zwölf Euro.

Der Titel steht auf Wochensicht fast 20 Prozent im Plus, nachdem bekannt wurde, dass der Bund für einen Teil der Großaufträge Rückgarantien übernehmen wird. Das mittlere Kursziel der Analysten liegt bei 15,78 Euro.

(sschm) für die wallstreetONLINE Zentralredaktion