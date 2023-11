BERENBERG stuft CTS EVENTIM auf 'Buy'

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für CTS Eventim auf "Buy" mit einem Kursziel von 85 Euro belassen. Der Eventvermarkter habe im dritten Quartal die Erwartungen übertroffen und einen starken Ausblick auf das Schlussquartal gegeben, schrieb Analyst Gerhard Orgonas in einer am Montag vorliegenden Studie. Die Aktie bleibe einer seiner "Top Picks" unter den mittelgroßen Werten in Europa./tih/edhVeröffentlichung der Original-Studie: 17.11.2023 / 17:32 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die CTS Eventim Aktie wird aktuell mit einem Minus von -1,28 % und einem Kurs von 61,50EUR gehandelt.