Repräsentative GfK-Umfrage Flexibles Arbeiten: Frauen in Deutschland sehen Verbesserungsbedarf (FOTO)

Köln (ots) - GoDaddy Inc. (NYSE: GDDY), weltweit führender Anbieter von Website-

und Domain-Services, veröffentlicht die neuesten Ergebnisse seiner

repräsentativen Umfrage "Perspektiven Unternehmertum", die in Zusammenarbeit mit

GfK durchgeführt wurde. Die neuesten Ergebnisse zeigen, dass die Mehrheit der

Bevölkerung die Vorteile flexibler Arbeitsmodelle erkennt und unterstützt. So

sind 72 % der in Deutschland lebenden Bürger:innen davon überzeugt, dass

flexibles Arbeiten sowohl für Arbeitnehmer als auch für Arbeitgeber Vorteile

bietet.



Die Umfrage zeigt auch, dass insbesondere die junge Bevölkerung die Entwicklung

von New Work positiv einschätzt. 57 % der 18-29-Jährigen und 54 % der

30-39-Jährigen bestätigen den Eindruck, dass Unternehmen in Deutschland sich

zunehmend bemühen, flexiblere Arbeitsbedingungen anzubieten. In den älteren

Bevölkerungsschichten ist diese Einschätzung deutlich weniger verbreitet. Bei

den 50-59-Jährigen etwa stimmen nur 37 % dieser Aussage zu.