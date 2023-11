RBC stuft LOREAL auf 'Underperform'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für L'Oreal nach einer Investorenveranstaltung in Paris auf "Underperform" mit einem Kursziel von 320 Euro belassen. An ihren Ansichten ändere sich nach der Veranstaltung nicht viel, schrieb Analystin Emma Letheren in einer am Montag vorliegenden Studie. Mit technologischer Unterstützung erfasse der Kosmetikkonzern die Beauty-Trends und Chancen von morgen. Sie betonte aber ihre Sorgen rund um die Marktdynamik in China./tih/edhVeröffentlichung der Original-Studie: 20.11.2023 / 02:17 / ESTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.11.2023 / 02:17 / ESTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die L'Oreal Aktie wird aktuell mit einem Minus von -0,21 % und einem Kurs von 424,4EUR gehandelt.



Analysierendes Institut: RBC

Analyst: Emma Letheren

Analysiertes Unternehmen: LOREAL

Aktieneinstufung neu: negativ

Kursziel neu: 320

Kursziel alt: 320

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m