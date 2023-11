Wirtschaft Lindner wirbt bei Afrika-Gipfel für "Kooperation auf Augenhöhe"

Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Bundesfinanzminister Christian Lindner (FDP) hat im Rahmen des Afrika-Gipfels in Berlin für eine "Kooperation auf Augenhöhe" mit afrikanischen Ländern geworben. "Deswegen kommen wir nicht als Geber und Nehmer zusammen, sondern als Partner", sagte er am Montag.



"Wir suchen den gegenseitigen Nutzen." Afrika sei ein Kontinent mit "großem Potenzial für wirtschaftliche Entwicklung". Der "Compact with Africa" sei in diesem Zusammenhang eine "Erfolgsgeschichte", so Lindner.